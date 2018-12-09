رفض الإسماعيلي يدفع اتحاد الكرة لإقامة مباراة المصري على "ملعب جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة المصري والداخلية، الإثنين، إلى استاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

ويستضيف المصري فريق الداخلية في الجولة 17 من الدوري الممتاز.

وكانت اللجنة قررت إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلي، لكن إدارة النادي رفضت استضافته بسبب إصلاحات في الملعب.

وحسب مراسل يلا كورة فإن لجنة المسابقات قررت إقامة المباراة في موعدها، الخامسة مساء الإثنين، ولكن في استاد القناة.

تجدر الإشارة إلى أن ملعب القناة لم يستضف أي مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي، علما بأن نادي القناة يخوض مبارياته بالقسم الثاني على ملعب آخر.

جدير بالذكر أن المصري أعلن في وقت سابق اليوم الأحد تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب رفض إقامة المباريات على ملعبه في بورسعيد.