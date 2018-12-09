طلائع الجيش يوضح موقف عودة مصطفى محمد إلى الزمالك في يناير

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مصطفى محمدكتب - عادل أبو الفضل:
أوضح احمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، موقف اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق العسكري المعار من نادي الزمالك، من العودة إلى القلعة البيضاء خلال يناير المقبل.
وقال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد "مصطفى محمد مستمر مع طلائع الجيش حتى نهاية الموسم".
وتابع " لم يتحدث معنا أي أحد من داخل نادي
يذكر أن مصطفى محمد انتقل مطلع الموسم الجاري إلى طلائع الجيش قادماً من الزمالك على سبيل الاعارة.
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