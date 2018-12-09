أحمد مهدي: هدف طلائع الجيش صحيح وكان سيعيدنا للمباراة

مباراة الاهلي وطلائع الجيش

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد أحمد مهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، ان فريقه لم يستحق إلغاء هدف صحيح خلال مواجهة الأهلي اليوم الاحد في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر بثنائية نظيفة.

وقال مهدي خلال مداخلة تليفونية عبر قناة صدى البلد: "الكل يعلم أن هدف أحمد جعفر في مرمى الاهلي كان صحيحًا وتم إلغاؤه بداعي التسلل، وكان من الممكن أن يعيدنا إلى المباراة

مرة أخرى".

وأكمل: "‎هدفنا كان صحيحًا 100%، ونحترم دائمًا قرارات الحكام ولا اعتراض عليها، ونساندهم في كل المباريات".

وعن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق أشار "لن نعلق على مستوى المدرب الأن، فالفريق يعمل بشكل جيد حتى الآن، في منافسات الدوري المصري".