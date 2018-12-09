شاهد.. مروان محسن يتصدر تويتر بعد ثنائية طلائع الجيش

مروان محسن كتبت: سارة جاب الله تصدر مهاجم الاهلي مروان محسن التغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب مباراة فريقه امام طلائع الجيش. وقاد محسن الأهلي لتحقيق الفوز بثنائية على طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدوري المصري الممتاز. وقام رواد موقع "تويتر" بالتعليق بشكل ساخرعلى إحراز محسن لهدفين في المباراة، خاصة مع إبتعاده منذ مدة طويلة عن مستواه المعهود.

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