مباراة المصرى والداخلية على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

فريق المصري "صورة أرشيفية" بورسعيد – عبد الرحمن بصلة: تلقت إدارة النادى المصرى خطابا من الإتحاد المصرى لكرة القدم بإقامة مباراة المصري والداخلية فى الخامسة مساء غدا على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري الممتاز بدون جمهور. الممتاز بدون جمهور. وذلك بعدما رفضت إدارة النادى الإسماعيلى إستضافة اللقاء لوجود إصلاحات بالملعب وصعوبة أداء المباراة عليه. ورفض قرار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة إقامة مباراة المصري والداخلية بإستاد الإسماعيلية لعدم وصول الموافقات الأمنية لأداء المباراة على ملعب المصرى ببورسعيد. ويحتل المصري المركز 11 بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة من 12 مباراة ، ويحتل الداخلية المركز 12 برصيد 16 نقطة أيضا من14 مباراة .

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