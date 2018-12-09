وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة التضامن الدولية الخامسة للرجال والسيدات في رفع الأثقال

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح بطولة التضامن الدولية الخامسة للرجال والسيدات في رفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والبطولة العربية الخامسة والعشرين للناشئين والحادية والعشرين للناشئات والعاشرة للشباب (رجال – سيدات) والثلاثين للكبار والثامنة عشر للكبار وذلك خلال الفترة من 8-14/12/2018 علي

ملاعب استاد القاهرة بمشاركة 250 لاعب.

اكد وزير الشباب و الرياضة بأن الوزارة تدعم كل الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها المتعلقة بإعداد اللاعبين وتدريبيهم وتأهيلهم لمختلف البطولات التى يشاركون بها، وتحقيق التمثيل المشرف بها ورفع علم

مصر فى مختلف المحافل الدولية.

يشارك في البطولة 27 دولة وهم الامارات – الكاميرون– الاردن – قيرغيزستان – اوزبكستان- اوغندا – السعودية – سيراليون – باكستان – روسيا – تركيا – عمان – ليبيا – بنجلاديش – لبنان – الكونغو الديمقراطية – المغرب – اذربيجان – سوريا – العراق – تونس – الجزائر – كوسوفو – تايلاند – مدغشقر.