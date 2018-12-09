الكانوى والكياك يكرم محافظ الأقصر بافتتاح البطولة العربية

حرص المستشار محمد السكري رئيس الاتحاد المصري للكانوى والكياك على تكريم المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر خلال افتتاح البطولة البطولة وبطولة مصر الدولية للكانوي والكياك والتي انطلقت اليوم الأحد بمحافظة الاقصر.

وقام السكري بإهداء محافظ الأقصر درع الاتحاد المصري للكانوي والكياك تقديرا من الاتحاد لدور المحافظ في إنجاح البطولة الغربية وبطولة مصر الدولية.

كما كرم السكري رئيس الاتحاد العربي حافظ الغندور تقديرا لدورة في نشر اللعبة بالوطن العربي.

وكانت البطولة العربية التاسعة للكانوى والكياك التى ينظمها الاتحاد المصري للعبة مع بطولة النيل الدولية الأولى قد انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر حتي يوم 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى

ومحافظ الاقصر اللواء مصطفى الهم.

وتقام البطولة بمشاركة 18 دولة من مختلف انحاء العالم هى السويد وبولندا واسبانيا والسنغال ونيجيريا وسيشل وكينيا والسودان وتونس والصومال وجيبوتي والكويت والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق وساوتوما بالاضافة الى مصر البلد المنظم.

وتشارك مصر في البطولة ب 27 لاعب ولاعبة على النحو التالي:

في منافسات عمومي الكياك ( علي حسن ، عمرو أبو زيد ، احمد الحلوجي ، مؤمن مهران ، عمر حسن ، منة الله حسن ، سما فاروق ) .

وفي عمومي الكانوي يشارك كل من ( جلال أسامة جلال

، عبد الرؤوف سليمان ، حسن امجد )

وفي الناشئين كياك يشارك ( احمد البدويهي ، محمود عوض ، احمد خالد ، خالد أبو الجواد ، علاء الدين أبو سمرة ، عبد الرحمن الشبلي ، مريم محمد علي ، آيه عمرو ، آيه عبد المعطى ، روان مجدي ، سهيلة جمال ، حبيبة محسن ، فرح محسن )

وفي الناشئين كانوي ( عبد الله يسري ، سيف سامح ، مروة فاروق ، صفا فاروق ).

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من:

السيد البدويهي ( مدرب عام كياك ناشئين ) ، بلال إبراهيم حمتو ( مدرب كياك ناشئين ) ، عمرو عبد الحميد ( مدرب كياك عمومي ) ، محمد عبد الحكيم جودة ( مدرب كانوي ناشئين ) ، حور أشرف ( مدربة كانوي بنات و عمومي رجال)، وجلال أسامة إداري.