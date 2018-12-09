خالد لطيف يوجه رسالة إلى محافظ جنوب سيناء بشأن البطولة الشاطئية

خالد لطيف كتب - كريم عبد المحسن: ناشد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة حضور الجماهير لفعاليات كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة حاليا في شرم الشيخ. وقال لطيف في تصريحات صحفية إن الاتحاد الأفريقي "كاف" أشاد بتنظيم بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية خاصة بعد توفير كل الإمكانيات للمنتخابات المشاركة في الحدث. وطالب لطيف اللواء خالد فوده محافظ الاقليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير التربية والتعليم ورؤساء الأندية ومراكز الشباب بضرورة حث الجماهير على حضوره مباريات البطولة وخاصة مباراة منتخبنا للكرة الشاطئية غدا أمام مدغشقر نظرا لأهمية المباراة.

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