قبل لقاء الرجاء.. الإسماعيلي يتدرب على ركلات الجزاء

كتب- نورهان فضل

خصص البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى للنادي الإسماعيلى، فقرة لركلات الجزاء، قبل نهاية المران، الذى أقيم مساء الأحد على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء .

ويسعي البرازيلي لرفع دقة اللاعبين أثناء تسديدها، في حال وصول الفريق إليها خلال المباراة القادمة أمام الرجاء

المغربي في بطولة كأس زايد للأندية.

وأكد فييرا خلال تصريحاته السابقة، أن هناك تكافؤ فرص بين الفريقين لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة، كما إنه حرص على تدريب جميع اللاعبين من بينهم

حراس المرمى لأن اللقاء من المحتمل أن يصل إلى ضربات الجزاء.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الرجاء المغربي، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية.

وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.