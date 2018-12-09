الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعداداً للرجاء.. وتعليمات خاصة لثنائي الوسط

كتب- نورهان فضل

خاض فريق النادي الإسماعيلي، مرانه الأساسى مساء الأحد على ملعب الوازيس، ضمن تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى في بطولة كأس زايد.

وبدأ المران بتدريبات بدنية للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة، بعدها ركز البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا لهذه المباراة.

وقام فييرا المدير الفني للدراويش بإيقاف المران أكثر من مرة لعلاج بعض

الأخطاء التى يقع فيها لاعبيه من أجل تحفيظهم بشكل جيد لتنفيذ تلك الجمل الفنية بطريقة إيجابية على مرمى المنافس.

ووجه الجهاز الفني تعليمات خاصة للثنائي عمر الوحش ومحمد صادق لاعبي خط وسط الفريق، على هامش المران.

ويسعي فييرا لتصحيح الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين حتى يتم

معالجتها قبل المباراة المصيرية.

وحرص سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش، على تدريب الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى، كيفية التعامل مع الكرات الطويلة التى يلجأ إليها بعض فرق شمال أفريقيا.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الرجاء المغربي، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية.

وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.