رياضة | يلا شوت HD||مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر الكلاسيكو الأرجنتيني نهائي كوبا كأس الليبرتادوريس كورة لايف

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السوبر الأرجنتيني فى نهائي كوبا ليبرتادوريس بث مباشر

نقل مباشر ريفر بليت 9-12-2018 اون لاين بوكا كأس الليبرتادوريس اليوم Boca Juniors vs River Plate Live, في مباريات اليوم بث حي مباشر, حيث من المقرر ان يحل كلا الفريقين في نهائي كأس ليبرتادوريس يستضيف اليوم نادي ريفر بليت الارجنتيني علي ملعب المونيمونتال بقياده الحكم أندريس كونها اليوم , في بث مباشر بوكا جونيور اليوم مباشر.

يتواجه الفريقين الأرجنتينين ريفر بليت وبوكا جنيور فى اياب نهائى الكوبا، وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد مشوار طويل وصعب للفريقين، ويتأهل صاحب الكأس لبطولة كأس العالم للأندية المقامة فى دولة الإمارات.

سوبر كلاسيكو ارجنتيني فى نهائي كأس ليبرتادوريس بين بليت وبوكا، وكان قد أذاع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أن ذهاب النهائى بين الفريقين سيقام على أرض بوكا جنيور على أن يستضيف فريق ريفر بليت مبرة العودة.

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وكان قد ذكر الاتحاد الأمريكى الجنوبى أن المباراة ستشهد حضور جماهيرى كبير فى المباراة النهائية، وستشهد المدرجات الإمتلاء الكامل فى حماية الحكومة الأرجنتينية.

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والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبى الرياضية قد نجحت فى نجاح بث سوبر الكلاسيكو بين بوكا جونيور وريفر بليت على القناة الرياضية 2 المفتوحة، وستقام المباراة فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقبت السعودية، والثانية عشر بتوقيت ابوظبى، وفى الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش.

Boca Juniors vs River Plate Live

ونقدم اليكم اليوم البث الحي لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم التى سوف تقام مساء اليوم فى مباراة نارية من العيار الثقيل

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مواجهات بوكا وريفر السابقة

تواجه بوكا جونيورز مع ريفر بليت بـ ٢٤ سوبر كلاسيكو بـ ليبرتادوريس، وفاز البوكا بـ ١٠ والريفر ب٧ وبينما انتهت ٧ بالتعادل بينهما، سجل بوكا ٢٨ وريفر ١٩ هدف

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