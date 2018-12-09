رياضة | مصطفى يونس لـ"منتقديه":"كل شيخ وله طريقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس لـ"منتقديه":"كل شيخ وله طريقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصطفى يونس المدير الفني للمصري البورسعيدي عن تراجع نتائج المصري في المرحلة الأخيرة، والانتقادات التي تعرض لها بسبب سوء نتائج الفريق ومطالبة البعض بإقالته.

وقال "يونس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " كل شيخ وله طريقة في العمل، وطريقتي قد لا تعجب البعض ولكنني مقتنع بها واحقق من خلالها اهدافي".

وتابع: " لاعبي المصري منهكين ولم يخوضوا فترة اعداد مع حسام حسن، وهذا الأمر غير موجود في أي مكان في العالم، وأنا لو مكان هؤلاء اللاعبين كنت رفضت نزول الملعب وخوض المباريات مع الفريق".

وواصل: " بعد التقدير والاحترام الذي لاقيته من إدارة المصري وجمهوره وشغفهم بكرة القدم كنت لا استطيع أرفض قيادة الفريق البورسعيدي".

وأردف:" إدارة المصري حققت الكثير من النجاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن يهاجمهم البعض ويطالب برحيلهم بغرض مصالح شخصية".

وأتم: " أكن كل التقدير والاحترام لمجلس المصري واحترم مكان "ـأكل عيشي" حتي النهاية".