رياضة | "شاروبيم" يجتمع بمجلس إدارة المنصورة

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يجتمع محافظ الدقهلية الدكتور جمال شاروبيم بمجلس إداره نادي المنصورة برئاسة المحاسب حاتم المير لمناقشة حول أوضاع النادي والازمة المالية التي يمر بها ناي المنصورة من ضعف الموارد. يذكر أن "شاروبيم" قد حضر من قبل ذلك مباراه فريق المنصورة أمام نظيره الرجاء في الجوله الثانية للقسم الثاني، وفاز المنصورة علي الرجاء بهدفين، علي ملعب استاد المنصورة وقد تم الاتفاق أيضا علي جمع مبلغ ١٥٠ ألف جنيه من رجال الأعمال.

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