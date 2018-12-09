رياضة | الوقت الاضافي.. يلا شوت مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (نهائى كوبا ليبرتادوريس) بث مباشر اليوم

انتهى الوقت الأصلى بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى إياب نهائى كوبا ليبرتادوريس، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

سيطر بوكا جونيورز على مجريات الشوط الأول، وكان البادئ بتهديد المرمى، عن طريق بابلو بيريز، بعد ركلة حرة لعبها بينديتو، وظل فريق بوكا مسيطرًا على اللقاء، حتى حول سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 44، بعد هجمة مرتدة مثالية قادها بينديتو ورواغ مدافع ريفر بليت، وسدد الكرة على يسار حارس المرمى.

وفى الشوط الثانى، أصبح فريق ريفر بليت هو المسيطر على مجريات اللقاء، وخاصة بعد خروج مهاجم فريق بوكا بينديتو فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة 68 أحرز لوكاس براتو هدف التعادل لريفر بليت، بعد عدة تمريرات متبادلة من لاعبى الريفر، وكان بوكا جونيورز أقرب لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 77، بعدما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء ريفر بليت، ولكن الحائط تصدى للكرة وأخرجها، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل وتتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية.