رياضة | كونتي مرشح لتدريب روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي مرشح لتدريب روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي مرشح لتدريب روما الذي يقدم واحدًا من أسوأ المواسم في السنوات الأخيرة في ظل تراجع نتائج الفريق بجانب إصابة العديد من اللاعبين في الفترة الماضية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن فرانشيسكو توتي نجم وأسطورة روما تواصل مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي من أجل إقناعه بقبول مهمة المدير الفني لإنقاذ الفريق.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن تحركات توتي تتعارض مع رغبة مونشي المدير الرياضي لروما والذي لا يزال يضع ثقته في إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني الحالي.

وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن جيمس بالوتا رئيس روما يفكر في بيع النادي خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وجود نتائج إيجابية مقارنة بالأموال المدفوعة للمديرين والأجهزة الفنية فضلًا عن أجور اللاعبين.

يذكر أن روما يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.