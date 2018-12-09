رياضة | هازارد يشيد بدور كونتي في الفوز على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يشيد بدور كونتي في الفوز على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي بدور أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للفريق في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أمس ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة مترو البريطانية: "اللعب في مركز المهاجم الوهمي؟ الشعور كان غريبًا بعض الشيء لأنني لا ألمس الكرة كثيرًا ولكنني لعبت من قبل في هذا المركز مع كونتي لذلك أعرف ما يجب علي فعله".

وقام ماوريسيو المدير الفني اتشيلسي بالدفع بهازارد في مركز المهاجم الوهمي خلال مباراة الأمس بجانب الثنائي ويليان وبيدرو رودريجيز.

وصنع هازارد الهدف الأول للبلوز في المباراة لزميله نجولو كانتي كما صنع الهدف الثاني من ركلة ركنية لديفيد لويز.

يذكر أن مانشستر سيتي تراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري عند النقطة 41 بينما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 34 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع آرسنال.