رياضة | "الكعبي" يُثني على الأهلي ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكعبي" يُثني على الأهلي ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثني المعلق الرياضي الإماراتي على سعيد الكعبي على إنجاز النادي الأهلي المصري كونه ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات القارية، برصيد 20 لقبًا.

وقال "الكعبي" خلال تعليقه على مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت: "بوكا جونيور ثالث أندية العالم من حيث الألقاب الخارجية يتفوق عليه ريال مدريد وثانياً الاهلي المصري يا لعراقة الاهلي وانجازاته ثاني اكثر نادي في العالم بعد الريال من حيث الالقاب الخارجية وهذا يوضح مكانة الفريق المصري الكبير الاهلي".

ويعتبر نادي ريال مدريد الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية برصيد 25 لقبًا، يليه الأهلي المصري بـ20 لقبًا، ثم بوكا جونيورز الارجنتيني وميلان الإيطالي، وكل منهما لديه 18 لقبًا.