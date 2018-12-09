رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الأحد 9-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم الأحد 9-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها اعلان السيد سالم الظهير الأيسر لفريق دجلة قرب انتقاله للقلعة البيضاء في يناير المقبل وغيرها من الأحداث.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك اليوم الأحد على النحو التالي:

*سر غياب محمود جنش عن تدريبات الزمالك

حصل محمود جنش حارس مرمى الزمالك، على إدن للغياب عن مران الفريق اليوم الأحد، من جانب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

جاء غياب جنش بعدما رزق بمولوده الجديد "مالك"، خلال الساعات الماضية، وحرص الجهاز الفنى واللاعبين على تقديم التهنئة لحارس مرمى الفريق الأبيض.

*الزمالك يواجه شبابه تحضيرا لموقعة القطن التشادي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس ،خوض مباراة ودية غدا الإثنين ، مع فريق شباب النادي مواليد 97 ، علي ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يؤدي مجموعه اللاعبين الذين لن يشاركوا في اللقاء الودي غدا الاثنين ، مرانا في العاشره صباحا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة فريق القطن التشادى بدور ال 32 للكونفدرالية السبت المقبل على ملعب بتروسبورت .

*عاجل.. نجم دجلة يعلن انتقاله للزمالك في يناير

أكد السيد سالم، الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، أنه اقترب كثيرًا من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "المحترف":" المفاوضات بيني وبين الزمالك تسير بخطى ثابتة واتفقنا على كافة التفاصيل".

وأضاف:" لم أوقع حتى الآن على أي عقود لنادي الزمالك، عقدي مع وادي دجلة ينتهي بنهاية الموسم الجاري وإدارة النادي ستحسم الاتفاق مع مسئولي الزمالك خلال أيام قليلة".

*تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم استعدادا للقاء القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ للكونفدرالية المقرر له يوم السبت المقبل.

طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء بطل تشاد لتحقيق فوز مريح قبل خوض لقاء العودة أحد أيام ٢١ أو ٢٢ أو ٢٣ ديسمبر الجاري بتشاد.

وشدد المدير الفني للفريق على أهمية البطولة الكونفدرالية في ظل رغبة الزمالك في حصد اللقب.