رياضة | نقل مباراة المصري والداخلية لاستاد السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مباراة المصري والداخلية لاستاد السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، نقل مباراة المصري والداخلية المقرر لها غدا الاثنين الي إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلا من إستاد الإسماعيلية كما كان مقررا من قبل.

جاء ذلك بعدما اعتذر النادي الاسماعيلي عن عدم استضافة المباراة باستاد الإسماعيلية بداعي وجود إصلاحات به .