رياضة | عمرو وردة يشارك في فوز باوك على لاريسا بالدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يشارك في فوز باوك على لاريسا بالدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز باوك سالونيكا بهدفين لهدف على لاريسا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "تومبا"، في الجولة 13 من الدوري اليوناني.

وشارك في المباراة المصري عمرو وردة ، والمحترف في صفوف باوك كأساسي، حيث لعب من البداية وحتى النهاية.

الهدف الأول جاء عبر الضيوف من اللاعب ماركو للاريسا بالدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط سجل ألكسندر بريجوفيتش" هدف التعادل لباوك في الدقيقة 48 وسجل تشوبا أكبوم هدف الفوز لباوك في الدقيقة 70.

ارتفع رصيد باوك للنقطة 35 في صدارة الدوري اليوناني وبفارق نقطتين عن أتروميتيس، فيما توقف رصيد لاريسا عند 14 نقطة بالمركز الحادي عشر.