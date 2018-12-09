رياضة | عاجل.. ريفر بليت يتعادل بالهدف الأول في شباك بوكا جونيورز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريفر بليت يتعادل بالهدف الأول في شباك بوكا جونيورز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل ريفر بليت بالهدف الأول في شباك بوكا جونيور في نهائي كأس الليبرتادوريس 2018 والذي يجمع بينهما على ملعب البرنابيو في مدريد الإسبانية مساء اليوم.
وتقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عن طريق المهاجم داريو بينيديتو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول وتعادل ريفر بليت عن طريق براتو في الدقيقة 68.
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