رياضة | وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة العربية والتضامن لرفع الاثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة العربية والتضامن لرفع الاثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح بطولة التضامن الدولية الخامسة للرجال والسيدات في رفع الاثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والبطولة العربية الخامسة والعشرون للناشئين والحادية والعشرين للناشئات والعاشرة للشباب (رجال – سيدات) والثلاثين للكبار والثامنة عشر للكبار وذلك خلال الفترة من 8-14/12/2018 علي ملاعب إستاد القاهرة بمشاركة 250 لاعب.

وأكد وزير الشباب و الرياضة بأن الوزارة تدعم كل الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها المتعلقة بإعداد اللاعبين وتدريبيهم وتأهيلهم لمختلف البطولات التى يشاركون بها، وتحقيق التمثيل المشرف بها ورفع علم مصر فى مختلف المحافل الدولية.

يشارك في البطولة 27 دولة وهم الامارات – الكاميرون– الاردن – قيرغيزستان – اوزبكستان- اوغندا – السعودية – سيراليون – باكستان – روسيا – تركيا – عمان – ليبيا – بنجلاديش – لبنان – الكونغو الديمقراطية – المغرب – اذربيجان – سوريا – العراق – تونس – الجزائر – كوسوفو – تايلاند – مدغشقر.