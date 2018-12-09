رياضة | كرم جابر يعلن مشاركته في بطولة العالم للعبة "ستريت وورك أوت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جابر يعلن مشاركته في بطولة العالم للعبة "ستريت وورك أوت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المصارع الأوليمبي كرم جابر، مشاركته في بطولة العالم للعبة ستريت وورك أوت المقبلة ، بشكل شرفي.
وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد اعلن اليوم في مؤتمر صحفي إشهار الاتحاد المصري للعبة ستريت وورك أوت وهي رياضة يعتمد فيها اللاعبين على اللياقة ومؤهلاتهم الجسمانية وخفة الجسم، سواء على الأرض او من خلال قضبان حديدية مثبتة.
وكشف جابر عن عودته للمشاركات الدولية، من خلال لعبة ستريت وورك اوت التي بدأ يتدرب عليها الفترة الماضية، ليشارك أبطال مصر في المشاركة ببطولة العالم المقبلة.
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