رياضة | "السلة" يقبل استقالة مدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلة" يقبل استقالة مدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم كابتن عمرو أبو الخير المدير الفني للمنتخب المصري وجهازه الفني بالاستقالة من منصبه بعد عودته لمصر وعدم التأهل لكأس العالم الصين 2019. وقرر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة قبول الاستقالة وتوجيه الشكر لأبو الخير على الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري. وكان منتخب مصر لكرة السلة قد فشل في التأهل لكأس العالم بعد خوض التصفيات الإفريقية التي أقيمت في انجولا.

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