رياضة | العين الإماراتي العربي الـ"13" في مونديال الأندية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي العربي الـ"13" في مونديال الأندية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد دولة الإمارات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلق يوم الأربعاء المقبل، وتستمر مابين الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 7 فرق وهم، ريال مدريد (بطل أوروبا) والعين (بطل الدورى الإماراتى) وجوادالاخارا المكسيكى (بطل كونكاكاف) وتيم ويلنجتون الأسترالى (بطل أوقيانوسيا) بجانب الترجى التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا، والفائز من عملاقي الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.

ويستعد العين للمشاركة بها باعتباره المتوج بلقب الدوري، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة بطل الدورى فى "البلد المنظم" ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك العين في مونديال الأندية، بصفته بطلاً للدوري الإماراتي للمحترفين، مع العلم أنها المرة الثالثة عشرة التي يتوج فيها الفريق كبطل للدوري في بلاده، والمرة الرابعة منذ تطبيق الاحتراف على كرة القدم في الإمارات بداية في موسم 2008-2009.

وسبق لأندية الأهلي والوحدة والجزيرة المشاركة بتلك البطولة، بينما لم يسبق للعين رغم تاريخه الكبير المشاركة في البطولة التي شهدت تحقيق الجزيرة للمركز الرابع في نسختها الأخيرة عام 2017.

ويتطلع الفريق الإماراتي، لتحقيق إنحاز الرجاء البيضاوي المغربي في نسخة ٢٠١٣، التي تعد، الأفضل في تاريخ مشاركات الأندية العربية في المونديال، باحتلال «النسور الخضر» المركز الثاني.

وبات العين النادي العربي رقم 13 الذي يشارك في كأس العالم للأندية، بعد أندية: الأهلي والوحدة والجزيرة من الإمارات، النصر السعودي، والرجاء والوداد والمغرب التطواني من المغرب، والأهلي المصري، والنجم الساحلي والترجي التونسيين، ووفاق سطيف الجزائري، والسد القطري.

ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع خمس مشاركات أعوام 2005 و2006، و2008، و2012، و2013، بينما بات الترجي التونسي في المرتبة الثانية بتأهله للمرة الثانية للبطولة بعد مشاركته في 2011، مشتركاً مع الرجاء البيضاوي المغربي الذي شارك مرتين في 2000 و2013.

في المقابل، شاركت أندية كل من النصر السعودي 2000، والنجم الساحلي التونسي 2007، والأهلي الإماراتي 2009، والوحدة الإماراتي 2010، والسد القطري 2011، والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري 2014، والوداد المغربي 2017.

ويحتاج العين إلى الفوز في الدور الأول على ويلنغتون النيوزيلندي، ليواجه الترجي التونسي في ربع النهائي، ويصبح تأهل فريق عربي إلى نصف النهائي أمراً مضموناً، إذ جاءت القرعة جيدة للفريقين بالابتعاد عن طريق ريال مدريد، حيث سيواجه الفائز من المواجهة العربية، بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي «بوكا جونيورز أو ريفربلايت»، وتصبح حظوظ ممثل العرب كبيرة في الوصول إلى النهائي وتكرار إنجاز الرجاء المغربي.

أبرز نجوم الفريق الإماراتي

ويمتلك العين قاعدة كبيرة ومهمة من اللاعبين، حيث يحترف ضمن صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، الذي يعطي للبطولة مذاق خاص، فالبرغم من عدم مشاركة أي فريق مصري في البطولة إلا أن أنظار أبناء المحروسة، تتابع أفتتاح المونديال، لمشاهدة الشحات خلال المباريات.

وتأتي قائمة العين المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية جاءت كالتالي: "محمد بو سندة، تونجو دومبيا، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، كابو، ماركوس بيرج، بندر الحبيبي، حمد المنصوري، أحمد برمان، محمد فايز، محمد عبدالرحمن، خالد عيسى، إبراهيم دياكي، مهند سالم، محمد أحمد، سلميان ناصر، محمد خلفان، تسوكاسا شيوتاني، ريان محمد، سعيد جمعة، حسين الشحات، يحيى نادر وجمال معروف".

ويعد إبراهيما دياكيه أكبر لاعب سناً في قائمة العين بـ36 عامًا و7 أشهر في حين جاء المصري يحيى نادر كأصغر لاعب بـ20 عاما وثلاثة أشهر.