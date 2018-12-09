رياضة | حصاد 2018 | 7 مدربين كتبوا شهادة ميلادهم في 2018 .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018 | 7 مدربين كتبوا شهادة ميلادهم في 2018 .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام ويقترب عام 2018 من نهايته، قدم فيه المديرين الفنيين كل ما لديهم لقيادة فرقهم ومنتخباتهم للتتويج بالبطولات أو المنافسة عليها، واستعاد بعضهم ذاكرة تألقهم بعد أن تراجع آداؤهم في السنوات الماضية.

ويرصد الخليج 365 الرياضي عددا من المدربين الذين تألقوا في 2018 بصورة ملحوظة وكتبوا شهادات ميلادهم ...

* مدربين عالميين :

- زلاتكو داليتش :

فاجأ زلاتكو داليتش الجميع بما يمتلكه من فكر ووتكتيك فني رائع طوال مونديال روسيا حتى نجح في قيادة منتخب بلاده لنهائي البطولة وكان على بعد خطوة واحدة من الفوز بكأس العالم، لولا أن قلب الديوك الفرنسية الطاولة على الكروات. ولكن زلاتكو كتب شهادة ميلاده مع منتخب بلاده على الرغم من توليه القيادة الفنية له منذ شهر أكتوبر 2017 الماضي.

- ساوثجيت :

قاد جاريث ساوثجيت المنتخب الإنجليزي لتقديم عروضه الممتازة في كأس العالم وقاده لتحقيق المركز الرابع في البطولة وهو تقدم كبير بالنسبة لأسود إنجلترا مقارنة بتراجع مستواه الملحوظ في السنوات الماضية.

- رينارد :

علي الرغم من توديع المغرب لكأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا في يونيو الماضي وخروجه من دور المجموعات، إلا أن مدربه الفرنسي هيرفي رينارد كون فريقًا أكثر من رائع نال إشادة الجميع وأكدوا على أحقيته بالتأهل للدور الثاني من البطولة بعد خسارته بهدف قاتل من إيران ثم تعادل مشرف مع إسبانيا وخسارة صعبة من البرتغال.

- لوسيان فافر :

استعاد فافر مع بروسيا دورتموند الذي يقوده هذا الموسم ذاكرة الإنتصارات وأمجاد يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول، حيث قاد أسود الفستفاليا لصدارة الدوري حتى الآن بعيدًا عن منافسه التقليدي بايرن ميونخ.

* مدربين محليين :

- مؤمن سليمان :

في موسم 2016، تم تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للزمالك واستطاع تحقيق بطولة كأس مصر ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم استقال في 19 نوفمبر 2016. وفي 1 يناير 2017، أعلن سموحة عن تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًّا لكن سرعان ما رحل عنه لإصابة العديد من لاعبي الفريق بالرباط الصليبي مما تسبب في تراجع نتائج الفريق السكندري في ظاهرة كانت الأغرب من نوعها. وفي 3 أغسطس 2017 أصبح مديرًا فنيًّا لمصر للمقاصة لموسمين قادمين، لكن سرعان ما تمت إقالته وقاد بعدها الشعلة السعودي ولكنه رحل عنه ليعود لقيادة سموحة مرة أخرى.

- طارق العشري :

لمع نجم طارق العشرى مع العديد من الأندية فى الدوري المصري كان أبرزها مع حرس الحدود وإنبي ثم تولى قيادة وادي دجلة ونجح في انقاذه من الهبوط للدرجة الثانية ثم عاد لقيادة حرس الحدود بعد عودته للدوري الممتاز مرة أخرى.

- عماد سليمان :

يعد من أحد أبرز المدربين في الدوري المصري وتوقع الكثيرين تألقه، إلا أن الحظ لم يسعفه في بداية مشواره، حيث قاد بعض الفرق الضعيفة أبرزها الشرقية والنصر للتعدين والذان كانا يصارعان عمن أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية وقدم معهم آداءا مميزاً ولكن ضعف الإمكانات المادية كانت سبباً في إخفاقه ورحيله عن تلك الفرق. وتولى سليمان هذا العام قيادة المقاولون وأحدث طفرة في الفريق بالإضافة لقيادته للفوز على الأهلي بطل الموسم الماضي.