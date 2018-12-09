رياضة | إنجازات إفريقية في مونديال الأندية... مازيمبي يبادر والرجاء يُعادل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجازات إفريقية في مونديال الأندية... مازيمبي يبادر والرجاء يُعادل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الإمارات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتستمر مابين الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام، 7 فرق وهم، ريال مدريد الإسباني "بطل أوروبا" ، والعين الإماراتي "بطل الدوري، ومستضبف البطولة" ، وجوادالاخارا المكسيكى "بطل كونكاكاف" وتيم ويلنجتون الأسترالى "بطل أوقيانوسيا" ، والترجى التونسى "بطل دوري أبطال أفريقيا" ، على أن يتم حسم مقعد بطل الليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز الأرجنتيني، ومواطنه ريفربليت بالمباراة التي ستقام بالعاصمة الإسبانية مدريد الأحد المقبل.

ويشارك الترجي التونسي، هذا العام كممثلًا للأندية العربية والإفريقية، عقب تتويجه على حساب الأهلي المصري، بنتيجة 4_3 بالمباراة النهائية، كما يمثل أيضًا العين الإماراتي الأندية العربية في البطولة بإعتباره صاحب الأرض وبطل الدوري.

ويتسابق الثنائي العربي، لتحقيق إنجاز الرجاء البيضاوي المغربي، عندما حل ثانيًا وحصوله على الميدالية الفضية بنسخة 2013 الماضية.

ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع خمس مشاركات أعوام 2005 و2006، و2008، و2012، و2013، بينما بات الترجي التونسي في المرتبة الثانية بتأهله للمرة الثانية للبطولة بعد مشاركته في 2011، مشتركاً مع الرجاء البيضاوي المغربي الذي شارك مرتين في 2000 و2013.

في المقابل، شاركت أندية كل من النصر السعودي 2000، والنجم الساحلي التونسي 2007، والأهلي الإماراتي 2009، والوحدة الإماراتي 2010، والسد القطري 2011، والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري 2014، والوداد المغربي 2017.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم إنجازات الفرق العربية والإفريقية بمونديال الأندية من خلال التقرير الآتي:

1_ "عام 2000"

شارك النصر السعودي بإعتباره بطل السوبر الآسيوي، عام 1998، بينما تواجد الرجاء المغربي كممثل للعرب وإفريقيا بطلًا للقارة.

وقسمت تلك البطولة إلى مجموعتين، تواجد الثنائي العربي في المجموعة الأولى بجانب ريال مدريد الإسباني، وكورنثيانز البرازيلي.

وخرج الثنائي العربي من البطولة بعدما حل النصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما احتل الرجاء المغربي المركز الأخير بدون أي رصيد.

2_ "بطولة 2005"

بعد توقفها لمدة أربعة أعوام بسبب إعلان الشؤكة الراعية إفلاسها، عادت البطولة مجددًا لإقامتها باليابان عام 2005.

وتواجد ثنائي عربي جديد في البطولة ولكن هذه المرة الأهلي المصري بطل إفريقيا، والاتحاد السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

وحقق الاتحاد السعودي المركز الرابع بعدما فاز على الأهلي، بهدف بالمباراة الأول وهزيمته في المباراة الثانية.

بينما حقق الأهلي، أداءًا مخيبًا بالبطولة بعدما تلقى هزيمة من الاتحاد بهدف، وتلقى هزيمة من سيدني الإسترالي بهدفين لهدف ليحتل المركز السادس.

3_ "عام 2006"

عاد الأهلي المصري، للمشاركة مجددًا في البطولة بإعتباره بطلًا لإفريقيا وممثل العرب الوحيد في تلك البطولة.

وحقق الأهلي، انجازًا في تلك البطولة بعدما حقق المركز الثالث وتحقيق البرونزية، بعدما فاز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين دون رد بالمباراة الأولى، قبل أن يخسر أمام إنترناسيونالي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف نهائي البطولة، ليفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفيف لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

4_ "عام 2007"

مثل النجم الساحلي التونسي، العرب وإفريقيا وحيدًا في تلك البطولة بإعتباره بطلًا للقارة السمراء.

وشهدت تلك البطولة تألق من جانب لاعبو الفريق الساحلي، حيث حققوا الفوز بالمباراة الإفتتاحية بهدف دون رد على باتشوكا الميكسيكي، قبل أن يتلقى هزيمة بشق الأنفس أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدف دون رد، ليحقق المركز الرابع بعدما خسر بركلات الترجيح أمام أوراو الياباني.

5_" عام 2008"

شارك الأهلي، في البطولة كممثل للعرب وإفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

شهدت تلك البطولة للأهلي، مفاجأت غير متوقعة بعدما ظهر بشكل لا يليق بلاعبيه ولا بإسمه المتوج على عرش القارة السمراء.

وحقق الأهلي، المركز السادس بعد هزيمتين الأولى كانت أمام باتشوكا الميكسيكي بنتيجية 4_2، والثانية أمام أديلايد الإسترالي بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

6_ "عام 2009"

شارك أهلي دبي الإماراتي كممثل للأندية العربية، بينما تواجد مازيمبي الكونغولي كبطل للقارة السمراء.

شهدت البطولة خروج أهلي دبي بالدور التمهيدي، بينما حقق مازيمبي المركز السادس بعدما تلقى هزيمتين أمام بوهانج ستارز الكوري، أوكلاند سيتي النيوزلندي.

7_ "عام 2010"

عاد مازيمبي للمشاركة في البطولة مجددًا بإعتباره بطلًا للقارة السمراء، ومشاركة الوحدة الإماراتي كصاحب للأرض وممثل العرب.

وشهدت البطولة إنجازًا إفريقيًا بعدما حقق مازيمبي الميدالية الفضية، حيث فاز في المباراة الأولى على باتشوكا الميكسيكي بهدف دون رد، ثم الفوز على إنترناسيونالي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي، والهزيمة أمام إنتر ميلان الإيطالي، بثلاثية دون رد.

بينما حقق الوحدة الإماراتي المركز السادس بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى هزيمتين.

8_ "عام 2011"

شارك فيها ثنائي عربي، حيث مثل القارة الإفريقية الترجي التونسي، بطل النسخة، ومثل القارة الآسيوية السد القطري، بطل تلك النسخة.

وحقق الترجي، أداءًا مخيبًا حيث فشل في تسجيل أي فوز وحقق المركز السادس بعد هزيمتين أمام السد القطري، ومونتيري الميكسيكي.

بينما.حقق السد المركز الرابع بعد فوز على الترجي، وهزيمة أمام سانتوس البرازيلي.

9_ "عام 2012"

شارك الأهلي وحيدًا في تلك البطولة كممثل للعرب وإفريقيا بإعتباره بطلًا لإفريقيا.

ونجح الأهلي، في تخطي المباراة الأولى بفوز على هيروشيما الياباني، ثم الهزيمة أمام كورنثيانز البرازيلي، قبل أن يتلقة هزيمة أمام مونتيري الميكسيكي في تحديد المركزين الثالث والرابع.

10_ "عام 2013"

شهدت تلك البطولة أداءًا مخيبًا لإفريقيا والعرب، وفي نفس الوقت حملت لهم إنجازًا جديدًا بحصد ميدالية أخرى بالمونديال.

حيث شارك الأهلي في تلك البطولة كبطل لإفريقيا، وحقق مركز فادح باختلاله المرتبة السادسة بعدما تلقى هزيمتين الأولى أمام جوانجزو الصيني بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام مونتيري بخماسية لهدف وحيد.

بينما تواجد الرجاء المغربي كصاحب للأرض، وخاض بطولة قوية بعدما خاض أربع مباريات فاز في الأولى على اوكلاند سيتي، ثم الفوز على مونتيري، والفوز على أتليتكو مينيرو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يتلقة هزيمة في المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ الألماني، ويحقق الميدالية الفضية.

11_ "عام 2014"

شارك المغرب التطواني المغريي في تلك البطولة كصاحب للأرض، ليخرج سريعًا من الدور التمهيدي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بركلات الترجيح.

بينما تواجد وفاق سطيف الجزائري، في البطولة كبطل للقارة السمراء، حيث حقق المركز الخامس بعدما تلقى هزيمة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي ، ثم الفوز على ويسترن سيدني الإسترالي بركلات الترجيح.

12_ "عام 2015"

شارك مازيمبي الكونغولي، في البطولة كبطل للقارة السمراء في غياب التواجد العربي عن البطولة.

وحقق مازيمبي المركز السادس بعدما تلقى هزيمتين أمام هيروشيما الياباني، وكلوب أمريكا الميكسيكي.

13_ "عام 2016"

شارك صن داونز الجنوب إفريقي، في البطولة كممثل لإفريقيا بعد التتويج بلقب القارة.

وحقق صن داونز المركز السادس بعد هزيمتين الأولى أمام هيروشيما الياباني، ثم هيونداي الكوري.

14_ "عام 2017".

شارك في البطولة الوداد البيضاوي المغربي كممثل للعرب وإفريقيا.

فشل الوداد المغربي، في تحقيق أي إنجاز بعدما تلقى هزيمتين وحقق المركز السادس بالبطولة.