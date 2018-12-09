رياضة | مونشنجلادباخ يفوز على شتوتجارت ويستعيد وصافة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونشنجلادباخ يفوز على شتوتجارت ويستعيد وصافة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأحد على ضيفه شتوتجارت بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب (بوروسيا بارك)، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل (الدقيقة 69) عن طريق لاعب الوسط البرازيلي رافاييل كايتانو، قبل أن يضيف زميله فلوريان نويهاوس الهدف الثاني (الدقيقة 77).

وفي الدقيقة (84)، سجل المدافع الفرنسي الشاب بنجامين بافارد هدفا عكسيا في مرماه مُهديا أصحاب الأرض الهدف الثالث.