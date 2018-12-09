رياضة | مونشنجلادباخ يفوز على شتوتجارت ويستعيد وصافة الدوري

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وافتتح أصحاب الأرض التسجيل (الدقيقة 69) عن طريق لاعب الوسط البرازيلي رافاييل كايتانو، قبل أن يضيف زميله فلوريان نويهاوس الهدف الثاني (الدقيقة 77).
وفي الدقيقة (84)، سجل المدافع الفرنسي الشاب بنجامين بافارد هدفا عكسيا في مرماه مُهديا أصحاب الأرض الهدف الثالث.
وبهذا الفوز، استعاد مونشنجلادباخ وصافة الدوري الألماني، بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 11 نقطة في المركز الـ16.
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