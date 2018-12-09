رياضة | عاجل.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في ريفر بليت بنهائي الليبرتادوريس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في ريفر بليت بنهائي الليبرتادوريس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فريق بوكا جونيورز بالهدف الأول على حساب فريق ريفير بليت في نهائي كأس الليبرتادوريس 2018 والذي جمع بينهما على ملعب البرنابيو في مدريد الإسبانية مساء اليوم.

وتقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عن طريق المهاجم داريو بينيديتو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.