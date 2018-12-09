الان تتابع أنباء عن إصابة 6 مستوطنين بإطلاق نار في شرق رام الله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مفترق عوفرا القريبة من رام الله.
وذكرت وسائل إعلام أن سيارة مسرعة أطلقت النار قرب مستوطنة “عوفرا”، ما أدى إلى إصابتهم، ثم لاذت السيارة بالفرار.
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