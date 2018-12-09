شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بوكا جونيورز يتقدم على ريفر بليت في نهائي التتويج بـ«كأس ليبرتادوريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بتقدم «البوكا» بهدف دون رد سجله اللاعب داريو بينيديتو فى الدقيقة 44 في مواجهتهما التي ستحسم التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس «دوري أبطال أمريكا الجنوبية» والذي يقام الأحد، بملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد» في إياب نهائي المسابقة،وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب «سانتياجو برنابيو»، عقب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.

وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع من جانب جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين وتأجيل اللقاء.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب «لا بومبونيرا» معقل بوكا جونيورز