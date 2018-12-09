شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: نلعب على الانتصار في كل مباراة..هدفنا إعادة الثقة ومواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مروان محسن مهاجم الأهلي عقب قيادته للمارد الأحمر للانتصار على طلائع الجيش، مشيرا إلى «تركيزنا في الفترة الحالية على إعادة الثقة ومواصلة الانتصارات».

وقال مروان محسن: «نلعب على الانتصار في كل مباراة. هدفنا إعادة الثقة ومواصلة الانتصارات».

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي عن تسجيله ثنائية «الأهم بالنسبة للمهاجم هو تسجيل الأهداف دائما. وهذا هدفي لمساعدة الأهلي لتحقيق الانتصارات».

وواصل «الأهم هو تحقيق الانتصار دائما والكل في حالة تركيز كبير ويعرف مقدار المسؤولية التي علينا».

وأتم «محمد يوسف يعطيني الثقة دائما سواء أشارك أو أجلس على مقاعد البدلاء».

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: نلعب على الانتصار في كل مباراة..هدفنا إعادة الثقة ومواصلة الانتصارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .