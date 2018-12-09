شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: لدينا ثقة كبيرة فى مروان محسن..ووليد سليمان يعاني من إجهاد بسبب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن فريقه حقق عدد من المكاسب خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري، اليوم الأحد.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى ثقته في كل اللاعبين بالفريق، في ظل تعرض عدد منهم للإصابات خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني للأهلي: "الأداء تغير في الشوط الثاني لأن الجيش لم يكن لديه ما يبكي عليه، ولكن نجحنا في السيطرة وكنا لنضيف الهدف الثالث لكن مروان محسن لم يحالفه الحظ".

وأكمل: "عودة مؤمن مكسب لنا، واستمرار كريم نيدفيد على مستواه في الفترة الأخيرة أيضًا، لم نخسر اليوم سوى إصابة سعد سمير".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في مروان خاصة أنه مهاجم منتخب مصر، ووليد أزارو مصاب ولن يتواجد في أول مباراة أفريقية بسبب قرار إيقافه".

وأردف: "الإصابات سببها ضغط المباريات، كثافة اللقاءات أدت إلى إصابة سعد سمير اليوم، بالتأكيد سيكون هناك خسائر وهذا طبيعي ولكن لدينا ثقة في كل اللاعبين".

وأوضح: "وليد سليمان يعاني من إجهاد بسبب ضغط المباريات وهو ما جعلني احتفظ باللاعب على مقاعد البدلاء لأهميته وهو ما تحدثت بشأنه مع اللاعب نفسه".

واختتم: "اللقاء الأفريقي أمام جيما الإثيوبي لن نسمح خلاله بالتهاون وسنكون في أقصى تركيزنا، نرغب في تحقيق الفوز وتفادي حدوث أي مفاجآت".