شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا مونشنغلادباخ يفوز على شتوتجارت بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بروسيا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز أهداف بوروسيا مونشنغلادباخ كل من رافاييل في الدقيقة 69، وفلوران نوييز في الدقيقة 77، فيما سجل مدافع شتوتجارت بنيامين بافارد هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.