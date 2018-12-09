فيديو.. بوكا جونيورز يخطف هدفا قبل نهاية الشوط الأول ضد ريفر بليت

أنهى فريق بوكا جونيورز الشوط الأول من مباراته أمام نظيره ريفر بليت، متقدما بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بقلب العاصمة الإسبانية مدريد، فى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

اتسم الشوط الأول بالتدخلات العنيفة للغاية بين لاعبى الفريقين، حيث كانت هناك أكثر من حالة تدخل عنيف بين لاعبى الفريقين، بينما كان الحكم متحفظا فى إشهار الكروت الصفراء.

وفى الدقيقة العاشرة كاد بوكا جونيورز أن يتقدم بالهدف الأول بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها ميدانا مدافع ريفر بليت عن طريق الخطأ نحو مرماه لتخرج فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا فى الدقيقة 44 خطف بوكا جونيورز الهدف الأول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال انفراد صريح بالمرمى ليضعها داخل الشباك بطريقة رائعة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، علما بأنه لن يتم اللجوء لاحتساب قاعدة الهدف خارج الأرض.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، عقب أعمال الشغب التى ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.

وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع من جانب جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين وتأجيل اللقاء.