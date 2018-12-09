الأهلي يتخطى طلائع الجيش بثنائية مروان محسن

حقق فريق الأهلي فوزا مهمًا على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك يواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.

ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.

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