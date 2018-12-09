شكرا لقرائتكم بوكا جونيورز يتقدم بهدف أمام ريفر بليت فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق بوكا جونيورز الشةط الاول من مباراته أمام نظيره ريفر بليت، متقدما بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بقلب العاصمة الاسبانية مدريد، فى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

اتسم الشوط الاول بالتدخلات العنيفة للغاية بين لاعبي الفريقين ، حيث كانت هناك أكثر من حالة تدخل عنيف بين لاعبي الفريقين، بينما كان الحكم متحفظا فى إشهار الكروت الصفراء.

وفى الدقيقة العاشرة كاد بوكا جونيورز أن يتقدم بالهدف الاول بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها ميدانا مدافع ريفر بليت عن طريق الخطأ نحو مرماه لتخرج فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا فى الدقيقة 44 خطف بوكا جونيورز الهدف الاول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال انفراد صريح بالمرمى ليضعها داخل الشباك بطريقة رائعة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، علما بانه لن يتم اللجوء لاحتساب قاعدة الهدف خارج الأرض.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، عقب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.

وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع من جانب جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين وتأجيل اللقاء.