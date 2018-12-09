شكرا لقرائتكم ثالوث ههجوم نارى لبرشلونة فى الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كون ثلاثى برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، لويس سواريز، وعثمان ديمبلى، خط هجومى مرعب للفريق الكتالونى فى جميع البطولات بالموسم الحالى 2018/2019.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الخط الهجومى للبارسا "MSD" بدأ فى الظهور هذا الموسم، حيث سجل الثلاثى ميسي وسواريز وديمبلى 35 هدفا بالإضافة إلى 21 تمريرة حاسمة فى أول 23 مباراة رسمية مع برشلونة هذا الموسم بمتوسط 1.52 هدفا فى المباراة الواحدة، منها 17 للنجم الأرجنتينى و10 أهداف من توقيع مهاجم أوروجواى، فيما سجل اللاعب الفرنسى 8 أهداف.

أضافت الصحيفة أنه مع تبقى 38 مباراة محتملة حتى نهاية الموسم الحالى، فإن السجل التهديفى للثلاثى الهجومى للفريق الكتالونى يصل إلى 90 هدفا، وعلى الرغم من كونه بعيدا عن أرقام "MSN" عندما تواجد نيمار برفقة سواريز وميسي، إلا أن السجل المتوقع هذا الموسم سيكون بداية قوية.