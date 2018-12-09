شكرا لقرائتكم مهاجم بوكا جونيورز يحتفل بطريقة جنونية ويسخر من مدافع ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل مهاجم بوكا جونيورز داريو بينيديتو بطريقة جنونية عقب احرازه الهدف الأول فى مرمى ريفر بليت فى المباراة المقامة بينهما على أرضية ملعب استاد البرنابيو فى المباراة المقامة بينهما فى نهائى كأس ليبرتادوريس. وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة وتحديدا فى الدقيقة 44 خطف بوكا جونيورز الهدف الاول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال انفراد صريح بالمرمى ليضعها داخل الشباك بطريقة رائعة. وقام اللاعب بإظهار لسانه فى إطار سخريته من مدافع ريفر بليت وهو الأمر الذى ذاد من الأمر سخونة.

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