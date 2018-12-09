شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلى سيخوض مباراة وديه غدا استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ان ناديه سيلعب مباراة ودية غدآ استعدادآ لمواجهة جيما الأثيوبي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وكشف محمد يوسف المدير الفني للأهلي سبب تأخر عودة رامي ربيعة لتدريبات فريقه، رغم تعافيه من الإصابة الطويلة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وقال محمد يوسف "ربيعة تعافى بالفعل من الإصابة الا انه سقط علي احد اصابعه في التدريبات ليتم وضعه في الجبس".

وفاز الأهلي علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.