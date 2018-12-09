شكرا لقرائتكم فييرا يخصص فقرة بعد المران لركلات الجزاء للاعبى الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، فقرة لركلات الجزاء فى نهاية مران الفريق الذى أقيم مساء الأحد على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء.

حيث يهدف ” فييرا ” برفع دقة اللاعبين أثناء تسديدها حال الوصول إليها فى المباراة القادمة.

وأكد مدرب الدراويش فى تصريحاته، أن هناك تكافؤ فرص بين الفريقين لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة العربية.

وقال أنه حرص على تدريب جميع اللاعبين من بينهم حراس المرمى لأن اللقاء من المحتمل أن يصل إلى ضربات الجزاء.

ويذكر أن الدراويش سيحل ضيفًا على النادى المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.