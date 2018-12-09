شكرا لقرائتكم محمد يوسف : دخلنا مباراة طلائع الجيش بقوة وهذا سبب الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي ان فريقه دخل مواجهة طلائع الجيش بقوة، مشددا ان فريقه احسن استغلال الفرص التي لاحت له نتيجه اخطاء لاعبي طلائع الجيش.

وقال محمد يوسف :"ظهرنا بشكل جيد ..نجحنا في في ادراك ال٣ نقاط واستغلينا بعض الفرص التي لاحت لنا..غياب وليد سليمان جاء لمنحه مزيد من الراحه نظرا لمشاركته في عدد مباريات كبير.. كما أن الدفع بكريم نيدفيد جاء في وسط الملعب وظهر بشكل جيد ..ومحمد هاني اصبح جاهزآ بشكل كامل للمشاركة في المباريات"

واضاف يوسف ان معظم اللاعبين كانوا عند حسن الظن خاصة العائدين ومنهم مؤمن زكريا ومحمد شريف

وفاز الأهلي علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.