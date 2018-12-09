شكرا لقرائتكم كنو الفيحاء يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ عبدالله كنو مدافع الفيحاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به أواخر أكتوبر الماضي، وتحديداًَ بعد مواجهة النصر الدورية التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعرض كنو إلى إصابة بتمزق في أربطة وأوتار الكاحل وأعلن النادي غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات لمدة 12 أسبوعاً.

وقال حساب الفيحاء على "تويتر" أن كنو (28 عاماً) بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية وستستمر لمدة شهراً ونصف وذلك بحسب الإعلان السابق عن إصابة المدافع المنتقل الموسم الماضي من التعاون.

ويحتل الفيحاء المركز الثاني عشر في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادلات.