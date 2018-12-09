شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة المصرى والداخلية من الإسماعيلية إلى ملعب القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباراة المصرى والداخلية، التى ستقام فى الخامسة من مساء غد الإثنين، من استاد الإسماعيلية إلى استاد هيئة قناة السويس الرياضى.

جاء قرار نقل مباراة المصرى والداخلية بسبب انشغال استاد الإسماعيلية ببعض الإصلاحات الخاصة به، ما أدى إلى تعذر استضافة المواجهة التى ستجمع الفريقين فى الأسبوع الـ17 بالدورى.