شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الاحد 9/ 12/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأحد، الموافق 9/ 12/ 201 مباراة واحدة بمسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الأهلى طلائع الجيش على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر.

وواصل الأهلى نتائجه الجيدة محلياً بعدما حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة ليواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.

ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز دُفعة واحدة، حيث ارتقى للمركز الخامس بالتساوى مع المقاولون، بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.