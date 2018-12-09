شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، فقرة لركلات الجزاء فى نهاية مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم، الأحد على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب، حيث يهدف المدير الفنى لرفع دقة اللاعبين أثناء تسديد ركلات الجزاء حال الوصول إليها فى المباراة القادمة.

وأكد مدرب الدراويش فى تصريحاته للموقع الرسمى أن هناك تكافؤ فرص بين الفريقين لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة العربية، موضحًا أنه حرص على تدريب جميع اللاعبين من بينهم حراس المرمى خاصة لأن اللقاء من المحتمل أن يصل إلى ضربات الجزاء.

يذكر أن الدراويش سيحل ضيفًا على الرجاء المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.