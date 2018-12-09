شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تستضيف أمم أفريقيا للكرة الشاطئية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الكرة الشاطئية والصالات بالاتحاد الأفريقى إسناد تنظيم بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية 2020 القادمة لأوغندا. وأكد خالد لطيف، عضو اتحاد الكرة عضو لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الأفريقى، أنه تقرر إسناد البطولة المقبلة إلى أوغندا. وأشار خالد لطيف إلى أن لجنة الكاف أشادت بالتنظيم بالبطولة الحالية بشرم الشيخ، والتى تستضيفها مصر لأول مرة. وناشد لطيف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير التربية والتعليم ورؤساء الأندية ومراكز الشباب بضرورة حث الجماهير على حضور مباريات البطولة، خاصة مباراة منتخبنا للكرة الشاطئية غدا أمام مدغشقر نظرا لأهمية المباراة.

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