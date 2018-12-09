شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على جميع فرق الدورى فى نظافة الشباك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى فى بطولة الدورى الممتاز، بعد تغلّبه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2/صفر، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

فوز الأهلى على الطلائع صعد به 5 مراكز دفعة واحدة فى جدول الدورى، ليسير بخطى ثابتة فى جدول المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة محتلا المركز الخامس، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة.

ونجح فريق الأهلى فى الخروج أمام طلائع الجيش بشباك نظيفة للمرة السادسة له هذا الموسم بالدورى، على الرغم من أنه خاض عدد مباريات أقل. ويأتى من بعده فريقا مصر للمقاصة والإنتاج الحربى، اللذين حافظا على نظافة شباكهما فى 6 مباريات من 15 و16 مباراة خاضها كل فريق على الترتيب، هذا الموسم.

وجاءت المباريات التى حافظ خلالها الأهلى على نظافة شباكه أمام كل من المصرى ووادى دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى وبتروجت وطلائع الجيش.