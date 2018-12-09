شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إصابة سعد سمير وتبديل اضطرارى للأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سعد سمير مدافع الأهلى للإصابة خلال مشاركته أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

واضطر محمد يوسف المدير الفني لإجراء تبديل اضطرارى بخروج سعد سمير ونزول باسم على بدلاً منه. وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيث سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.