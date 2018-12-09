شكرا لقرائتكم خبر عن "الحنفى" هدوء وسيطرة وتمركز خاطئ فى تحكيم مواجهة الأهلى والطلائع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة –الأهلى X طلائع الجيش المؤجلة من الاسبوع الـ14 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ60

النتيجة - فوز الأهلى 2/ صفر

الحكم الدولى – محمد الحنفى

المساعد الأول- سمير جمال

المساعد الثانى - هشام الدسوقى

الحكم الرابع – محمد ابراهيم

الحكم الأضافى- الثنائى محمود ناجى- أحمد جمال

ظهر الحكم هادئا خلال إدارته لمواجهة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت مساء الأحد باستاد السلام، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وبذل جهدا بدنيا كبيرا للسيطرة على فعاليات اللقاء الذى شهد التزام وطاعة من اللاعبين، مما سهل من مهمة الحنفى فى إدارة المباراة، كما تابع الحكم الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد من خلال زاوية رؤية مناسبة، رغم أنه يؤخذ علية أنه كان يتواجد أحيانا فى محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة أثناء متابعته للأحداث عن القرب من الـ18، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة، وحافظ الحنفى على هدوئه طوال المباراة.



تمركز جيد للحكم وزاوية رؤية مناسبة

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 32 خطأ على الفريقين فى تقدير جيد من الحنفى الذى ساعدته خبرته فى تقدير الأخطاء الفنية وإدارة المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للأهلى وأشهر البطاقة الصفراء لمدافع الطلائع على الفيل، لمنعه هجوم واعد فى الدقيقة 86، كما أشار الحكم إلى استمرار اللعب وأتاح الفرصة للاعب الأهلى أيمن أشرف فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ويعتبر قرار ركلة الجزاء وإتاحة الفرصة من أفضل قرارات الحكم فى المباراة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة لثلاثى الطلائع محمد رزق ومحمد أبو المجد وعلى الفيل، فى الدقائق 66،72،85 من عمر اللقاء.



تحرك خاطئ للحكم الحنفى

هدف الأهلى الأول

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء وسمحا باستمرار فى توقيت مناسب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا إلى 4 حالات تسلل، وإن هناك شكا كبيرا فى قرارالمساعد الأول فى تسلل مهاجم الطلائع أحمد جعفر فى الدقيقة 65، والتى كادت تسفر عن هدف للفريق العسكرى، وتعاونا مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون.

سيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم إدارة المباراة طبقا للقانون، ولم يتأثر ببعض اعتراضات الاجهزة خلال فعاليات اللقاء وأجاد التعامل بهدوء.

تعاونا مع الحكم فى إدارة المباراة ولم يكن هناك ما يستدعى تدخلهما خلال فعاليات المباراة، وإن كان هناك تواصل بين أفراد الطاقم من خلال "الكومينكيشن سيستم".





تمركز سيئ للحنفى